Ancora una sconfitta esterna per il Santa Croce Calcio

Ancora una sconfitta in trasferta per il Santa Croce calcio che non riesce a invertire la tendenza negativa nelle gare fuori dalle mura amiche. La gara contro la Nebros è stata l’esatta fotocopia della del confronto, sempre in terra peloritana, contro la Rocca Acquadolcese, quando gli uomini di Lucenti nel loro momento migliore subirono nei minuti finali la rete del 2-1 portando a casa un pugno di mosche. Questa volta lo stesso cliscé si è ripetuto all’Enzo Vasi di Glaica di Piraino dove a vincere sono stati i padroni di casa della Nebros che seppur in inferiorità numerica (espulsione dell’ex Sowe) hanno trovato la zampata vincente nell’unico loro tiro pericoloso di tutti i novanta minuti, sfruttando un’indecisione della difesa biancazzurra. Il portiere del Cigno Alcaraz, infatti è rimasto quasi inoperoso per tutti i novanta minuti, compreso nel tiro che ha scaturito la rete del vantaggio locale, giacché la palla ha colpito la traversa ritornando in campo e dopo una serie di rimbalzi è stata ribadita in rete da un giocatore locale. Resta quindi un grande rammarico per un Santa Croce che non meritava un risultato simile, vista la buona tenuta del campo e la pressione esercitata nella metacampo avversaria soprattutto, nella seconda parte della gara.

Di seguito il commento a fine gara di mister Gaetano Lucenti

.

“Torniamo a casa con una sconfitta immeritata per quanto abbiamo fatto vedere in campo. Una disattenzione che ci condanna oltre i nostri demeriti perché i ragazzi oggi non hanno affatto demeritato. Abbiamo sempre pressato nella loro metà campo e nonostante, non abbiamo profuso molto in fase di finalizzazione, siamo stati bravi a giocare sulle linee, mostrando anche ottime trame di gioco. Insomma ci è mancato solo il goal e nel nostro momento migliore, abbiamo subito la rete su un tiro da limite d’aria che è andato a sbattere sulla traversa e sulla ribattuta non siamo riusciti a spazzare via la palla, consentendo a un loro attaccante di ribadire in rete. È difficile commentare una gara come quella di oggi, perché bisognava vederla per accorgersi quanto abbiamo fatto sul campo, con il nostro portiere inoperoso per tutti i novanta minuti e il loro impegnato in più occasioni. Rimane la buona prestazione della squadra con i nuovi giocatori che stanno inserendosi sempre di più. Dobbiamo cercare di migliorare sempre nella fase di finalizzazione, perché anche oggi abbiamo avuto occasioni importanti che non siamo riusciti a sfruttare. Rimane quindi un grande rammarico per non essere riusciti a portare via un punto che sarebbe stato più che meritato. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e archiviare questa gara, perché domenica prossima ci aspetta un confronto difficile contro la vice capolista Siracusa e nonostante sulla carta il confronto si presenti proibitivo, sono convinto che se i ragazzi metteranno in campo la stessa intensità di oggi, potremo fare una buona prova”.

