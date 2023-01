Incidente stradale sulla Modica-Rosolini. Quattro i feriti

Incidente stradale sabato sera nella tarda serata sulla provinciale Modica-Rosolini. Per cause ancora da accertare il sinistro h coinvolto quattro automobili che viaggiavano in direzioni opposte. L’impatto, forse dovuto all’alta velocità in un tratto rettilineo della strada provinciale, ha causato il ferimento di quattro persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti all’ospedale “Maggiore”. Secondo le prime informazioni nessuna delle persone coinvolte nell’incidente, sembra essere in pericolo di vita.

