Calcio, serie D. Il Ragusa non vince più. Sconfitta casalinga

RAGUSA – MARIGLIANESE: 0 – 2

Marcatori: 71′ Bacio, 83’ Massaro

Ragusa: Struppo; Falla (80′ Messina), G. Strumbo, Pertosa(46′ D. Strumbo); Cacciola, Vitelli, Valenca (61′ Varela), Di Stefano, Meola (74′ Manfrè); Grasso (72’ Iseppon), Randis. All. Raciti

Mariglianese: Cappa; Ciaravolo, Esposito(55′ Fiorillo), Piscopo, Monteleone; T. Giordano, Massaro (88′ Saporito), Garritano, Maydana ; Corbisiero (66′ Bacio6), Cacciottolo. All Sena

Arbitro: Cortale di Locri

Note: espulso D. Strumbo all’85’ per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Randis, Falla, Pertosa.

Ragusa sconfitto in casa dalla Mariglianese ed è crisi. Al termine della partita la squadra è stata surclassata dai fischi del pubblico mentre la società ha deciso di proclamare il silenzio stampa dei propri tesserati alla luce degli ultimi negativi risultati. La società valuterà nelle prossime ore quali le decisioni più opportune per invertire la tendenza deficitaria e ripartire verso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione, vale a dire la salvezza. “Ora, più che mai, è necessario fare quadrato attorno al gruppo cercando tutti assieme di superare questo delicato momento”. A rischio la panchina di Raciti.

La sconfitta è doppiamente pesante perchè ad espugnare l’Aldo Campo è stata l’ultima in classifica e segna la quinta battuta d’arresto in casa per Randis e compagni. Il Ragusa non è pervenuto: al merito degli ospiti, infatti, si deve aggiungere la condizione e le disattenzioni degli azzurri a cui va messa in conto l’ennesima espulsione che ha costretto i ragusani a giocare in inferiorità numerica (cartellino rosso per Domenico Strumbo per fallo da ultimo uomo su Garritano lanciato verso la porta). Giornata da dimenticare per i padroni di casa che devono trarre le dovute conclusioni dalla quarta sconfitta consecutiva. Partita con una cronaca scarna nel primo tempo. Il Ragusa non trova il bandolo del gioco, gli ospiti tengono palla e ripartono. Al 25’ ci prova Maydana dai 30 metri ma Truppo è attento e manda in angolo. Per il Ragusa che rientra negli spogliatoi non si annotano occasioni degne di rilievo ma solo una povertà di gioco. Nella ripresa. Padroni di casa che premono ma non creano. La prima vera occasione arriva al 15’. Cacciola imbecca Grasso sulla sinistra. Il giocatore si libera con una finta di un difensore e scarica in porta. Cappa respinge con i pugni e salva. Al 26’ il gol che gela il “Campo”. Dalla sinistra cross in area dove Cacciottola colpisce di testa verso il centro area. La palla passa ed arriva a Bacio, appena entrato, che di piatto mette in rete. Al 30’ Truppo rischia di grosso sul rinvio. La palla sfiora il palo. Al 38’ Massaro inventa un gran gol. Il giocatore si muove sulla sinistra, si libera con una finta e tira di piatto destro nell’angolo lontano. E’ il raddoppio. Poi l’espulsione di Domenico Strumbo ed un tiro del vivace Manfrè dalla distanza che chiude una giornata disastrosa per il Ragusa.

I risultati della 2^ giornata di ritorno :

Acireale-Canicattì: 1-1

Trapani-Locri: 1-1

Licata-Vibonese: 1-0

Santa M. Cilento-Paternò: 4-0

Ragusa-Mariglianese:0-2

Real Aversa-S: Agata: 0-1

San Luca-Catania: 1-3

Lamezia-Castrovillari: 1-0

Sancataldese-Cittanova: 1-0

La classifica

Catania 48

Lamezia 36

Locri 34

Licata 32

Sant’Agata 32

Vibonese 31

Trapani 27

Santa M. Cilento 25

Sancataldese 25

Ragusa 22

Aversa 21

Acireale 20

Canicattì 20

Castrovillari 20

Cittanova 18

San Luca 17

Paternò 15

Mariglianese 11