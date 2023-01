Calcio, Promozione. Frigintini impone il pari alla capolista

FRIGINTINI – SOC. CALC. GELA 1 – 1

RETI: 73′ Pira (rig.), 94′ Fusca.

FRIGINTINI: Caruso, Monopoli, Fusca, Ruscica (32’ st. Pisana), Pianese (36’ st. Gugliotta), Di Martino, Navanzino (24’ st. Sangiorgio), Buscema, Caccamo (19’ st. Calabrese), Noukri, Colombo (36’ st. Giurdanella). In panchina: Ruffino, Blando, Tumino, Celestre. All. Samuele Buoncompagni.

SOC. CALC. GELA: Pandolfo, Argirdeni, Tuvè, Camilleri, Italiano, Minolfi, Fiore, Mauro, Scerra (22’ st. Pira), Floridia (14’ st. Deoma, 48’ st. Brasile), Caci (14’ st. Riggio, 36’ st. Nicolosi). All. Mirko Fausciana

Arbitro: Daniele Mastrosimone (Sez. Aia Palermo); Assistenti: Salvatore Debole e Claudio Coletta (Catania)

Gagliarda prestazione dei rossoblù del Frigintini calcio, che alla fine riescono ad uscire imbattuti dal Vincenzo Barone nel confronto con la capolista Gela. A dire il vero la beffa per i ragazzi di mister Samuele Buoncompagni stava per materializzarsi con la complicità di un calcio di rigore realizzato da Pira al 28’ del secondo tempo e concesso per un tocco di Monopoli in area di rigore sull’attaccante avversario Fiore. Fino a quel momento il match si era mantenuto su un sostanziale equilibrio, ma con una leggera superiorità ospite in termini di palleggio e impostazione di gioco. Prerogative alle quali i modicani avevano risposto con un atteggiamento tattico di prudenza e di ripartenze che in più occasioni avevano messo Caccamo (prima) e Sangiorgio (dopo) nelle condizioni di poter fare del male al portiere ospite Pandolfo. Il primo tempo, così, non ha avuto episodi di vero pericolo per entrambi i due estremi difensori se non due parate di Caruso (non impegnative) un gol annullato a Caccamo per fuori gioco e un colpo di testa di Di Martino con pallone terminato fuori dallo specchio della porta gelese. Più movimentato il secondo tempo con in evidenza Lorenzo Caruso che in tre occasioni, fra il 10′ il 20′ ha salvato il risultato e la capitolazione. La prima volta su conclusione di Camilleri (10’), poi subito dopo su conclusione di Scerra e, infine, al 17’ su conclusione di Fiore. Poi al 20’ l’episodio che poteva decidere le sorti della gara sotto forma di un contatto in area di rigore rossoblù fra Monopoli e Fiore. Per l’arbitro si tratta di fallo e, quindi, calcio di rigore per gli ospiti, che Pira trasforma nonostante Caruso avesse intuito la traiettoria del pallone. Da questo momento in poi il gioco scade di tono, gli ospiti perdono tempo ad ogni occasione e sono bravi i rossoblù a rimanere calmi e tentare di sorprendere il portiere ospite che, però, non avviene fino a pochi secondi prima del triplice fischio finale del signor Mastrosimone. Succede, infatti, che Noukri subisce fallo in fase d’attacco decentrato sulla sinistra del fronte avanzato rossoblù. Della battuta s’incarica Matteo Fusca al quale tutti si appellano perché potrebbe essere l’ultima occasione della gara. Il pallone -su tiro del centrocampista rossoblù- è piazzato al centro dell’area di rigore del Gela, dove subisce una leggera deviazione per terminare la sua corsa in rete all’angolino basso alla sinistra del portiere ospite che vale il pareggio per il Frigintini. Pallone al centro e l’arbitro fischia la fine della gara. Il pari contro la capolista conferma che il Frigintini ha un buon organico che non teme il confronto anche con le grandi del campionato. Il lato negativo, la mancanza di un uomo-gol che sappia tramutare in oro sonante (gol) la gran mole di gioco che i centrocampisti riescono ad imbastire.

