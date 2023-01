Modica. Ecografie senologiche o tiroidee gratuite a fini di prevenzione

Dieci ecografie senologiche o tiroidee gratuite ai fini della prevenzione. E’ questo il risultato di un’ interessante e utile collaborazione tra la Lega italiana per la lotta contro i tumori, nella persona della presidente provinciale, Maria Teresa Fattori e il Movimento Difesa del Cittadino di cui è responsabile Entica Guerrieri.

Le ecografie sono messe a disposizione e nella gestione dell’associazione lo “Scontrino Sospeso” – che individuerà i beneficiari – nella persona della presidente, Alessia Sudano e saranno destinate a persone in condizione di difficoltà economiche e che necessitano di un’ecografia di prevenzione oncologica.

Da rilevare che l’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo economico del Club Inner Wheel di Modica, nella persona della presidente, Marisa Tumino.

Le visite verranno effettuate a far data da questo mese di gennaio nel laboratorio LILT nell’ Hospice di Modica.

