Calcio, Real Siracusa – Modica finisce in parità

Real Siracusa-Modica: 1-1

Marcatori: 5’ Falco, 37’ Guerriero

Real Siracusa: Aglianò, Ballatore, Brancato, Greco (27′ Amato), Ulma, Toure, Miraglia (60′ Cannarella), Fontana, Melluzzo (75′ Fiorentino), Pepe (77’ M. Guerriero), Guerriero. All. Jemma

Modica: Misseri, Butera, Carpinteri, Ancione (85′ Sangarè), Vindigni, Aquino, Mincica, Pellegrino, Pozzebon, Falco, Prezzabile (62′ Agoridin). All. Rigoli

Arbitro: Polizzotto di Palermo

Note: Espulso l’allenatore Rigoli per proteste.

Finisce uno a uno tra Real Siracusa e Modica nell’anticipo della 17^ giornata di Eccellenza. Il Modica era passato in vantaggio al 5’ con Falco che entra sulla destra, tiro-cross basso che Aglianò tocca in maniera goffa trascinandosi la palla in porta. Il pari dei locali al 37’ con Guerriero.



Finisce in parità la sfida del “De Simone”, con i rossoblù più incisivi nella ripresa con tante troppe occasioni sprecate sotto porta, in particolare nel finale, con un paio di occasioni con Falco e Agoridin.

