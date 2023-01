Comiso. Sostituiti infissi nell’edificio scolastico del Saliceto

Sostituiti gli infissi nell’edificio scolastico del Saliceto, sul prospetto principale di via Veneto a Comiso. “Si tratta di infissi con vetri anti infortunistica e di nuova generazione”. Ad affermarlo sono il vice sindaco con delega ai servizi tecnici e opere pubbliche, Roberto Cassibba, e del sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Grazie ad un finanziamento di circa € 130.000,00 del Ministero dell’Interno – spiega Cassibba – destinato all’efficientamento energetico di strutture pubbliche, abbiamo sostituito gli infissi di legno dell’edificio scolastico del Saliceto, con infissi di nuova generazione che riducono la dispersione del calore, con vetri anti infortunistica e che rispettano tutte le direttive relative proprio alla natura stessa del finanziamento. Gli infissi sostituiti – ancora il vice sindaco, si trovano sul prospetto principale dell’istituto scolastico, in via Veneto. Questo intervento, i cui lavori sono stati eseguiti dall’impresa Patriarca, assieme ad altri già operati nelle strutture scolastiche di competenza comunale e altri che a breve saranno realizzati, mettono chiaramente in evidenza qual è l’impegno principale di questa amministrazione che, sin dall’inizio è stato risposto nell’edilizia scolastica. Va da sé – ancora Cassibba – che questi interventi sono indirizzati alle attuali ed alle future generazioni di studenti che, nel tempo, potranno usufruire di strutture adeguate e rinnovate secondo i moderni standard. Un impegno quello nostro – conclude Roberto Cassibba – che se da un lato ha già dato i suoi frutti, dall’altro continuerà senza sosta”.

“Si tratta di un edificio strategico – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – nell’ambito delle scuole di Comiso – dove sia l’amministrazione, sia gli uffici ai lavori pubblici e alle manutenzioni, hanno riposto cura e attenzione, prova ne sia questa installazione di infissi nuovi. Di conseguenza, la scuola che oggi ospita numerose classi, sarà pronta all’uopo non appena sarà avviato il progetto più imponente della ricostruzione della scuola Pirandello”.

