“In un momento in cui la nostra agricoltura vive un momento drammatico un buon amministratore dovrebbe cercare di intercettare tutti i fondi possibili per rendere competitivo il Mercato di Vittoria, cuore dell’economia vittoriese e del Sud Est. Invece assistiamo alla perdita dei finanziamenti del Pnrr perché il Comune ipparino ha presentato la domanda in ritardo”.

A dirlo è il senatore Salvo Sallemi di FdI che torna sulla vicenda del bando scaduto il 30 novembre scorso per lo “Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del Pnrr (Investimento 2.1). La graduatoria provvisoria del ministero esclude Vittoria dall’elenco degli ammessi.

“Eppure il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – continua Sallemi – aveva allertato il sindaco per tempo ma l’appello è caduto nel vuoto. Si potevano ottenere somme da un minimo di 3 milioni a salire. E invece Aiello ha perso l’occasione, proprio dopo non aver potuto partecipare ad un altro bando a causa della dissennata uscita da ItalMercati. Fratelli d’Italia sta lavorando con tutte le sue componenti per difendere la nostra agricoltura, mentre Aiello ha perso treni su treni: manca un marchio per Vittoria, no alla modernizzazione del Mercato, finanziamenti persi, mancata promozione dei nostri prodotti e nessuna iniziativa per aggregare l’offerta e, anzi, ha sempre speculato per dividere le categorie e quindi il comparto”.

