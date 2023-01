Servizio civile, domande entro il 10 febbraio

Sono in tutto 10 i progetti predisposti dall’Assod destinati ai giovani che intendono impegnarsi nel servizio civile universale. Le domande vanno presentate entro le 14 del 10 febbraio in modalità on line, così come previsto dal bando ordinario 2022.

La onlus ha comunque in programma dei webinar, le cui date saranno rese note più avanti, nel corso dei quali gli aspiranti ad essere inseriti nei relativi progetti potranno porre eventuale domande ed avere tutti i necessari chiarimenti sul tipo di impegno richiesto nelle diverse iniziative in cantiere e sulle finalità specifiche assegnate ai singoli progetti.

Tra i progetti promossi dall’Assod spiccano quelli per i “Servizi all’infanzia” dal titolo “Il gioco della crescita”, che interesseranno ben quattro comuni e l’impiego di 20 unità. Sono in programma ad Ispica nella “Casa del Volontariato”; a Ragusa nelle suore di Via Esperanto, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dalle Orsoline ed a Vittoria nella sede dell’Associazione “Eos”.

Inoltre a Milazzo, in provincia di Messina, a cura dell’Associazione “Il Giglio”, è previsto l’utilizzo di 6 unità nell’ambito del progetto “Percorsi educativi a Gigliopoli 2022” in tema di “Animazione culturale verso minori”. Mentre a Rosolini, in provincia di Siracusa, a cura dell’Associazione “Arcobaleno”, saranno impiegate 8 unità nel quadro del progetto “La nostra comunità”, destinato ai “Minori e giovani in condizione di disagio o di esclusione sociale”.

Numerose le iniziative destinate ai disabili dal titolo “Vita inclusiva”, che coinvolgerà ben sette città ed impegnerà ben 53 giovani nelle rispettive sedi dell’Anfass. Sono previste a Messina, a Scordia, in provincia di Catania, a Palazzolo Acreide, in quella di Siracusa, a Catania, a Modica, a Favara, in provincia di Agrigento ed a Marsala, in provincia di Trapani. Sono previste inoltre “Attività di tutoraggio scolastico” nell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica nell’ambito del progetto “Orientarsi per crescere”; e, sempre per i disabili, nella Società cooperativa sociale “Futura” un’iniziativa dal titolo “In compagnia”.

Corposi i progetti messi a punto nei Comuni di Ragusa, in materia di “Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali”, e Santa Croce Camerina, in tema di “Animazione culturale verso giovani”, dai titoli rispettivi “Vivere Ragusa” e “Vivere Santa Croce Camerina”, con l’impiego di ben 30 giovani nel capoluogo e di 12 in quello di Santa Croce. Mentre in tema di “Prevenzione e mitigazione dei rischi” e di “Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile ed attività di informazione alla popolazione” due progetti dal titolo “Iblei sicuri” impegneranno a Ragusa ed a Santa Croce Camerina, rispettivamente, 12 e 10 giovani.

“Il prossimo avvio dei progetti del Servizio civile universale rappresenta – sottolinea Paolo Santoro, presidente dell’Assod – un’occasione unica per diversi giovani di impegnare il proprio tempo in modo socialmente utile, oltre che una straordinaria occasione per una presa di coscienza delle problematiche legate alle difficoltà delle persone più deboli dall’eccezionale valore formativo e di maturazione nella vita dei singoli”

