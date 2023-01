Ispica, presentato libro di Moltisanti, “La notte della luce”

Grande successo ha registrato nella magnifica basilica di Santa Maria Maggiore, fra le luminose pitture del Sozzi, la presentazione del libro “La notte della luce”, raccolta di poesie di Franca Carmela Moltisanti, docente di lettere in pensione. Il libro è un’antologia di poesie scritte dall’autrice sempre nel periodo prenatalizio per porgere gli auguri di Natale ad amici, parenti e studenti. Oltre quindi ad avere un’ importante impronta religiosa, il libro ha anche una valenza storica perché il mistero del Natale è interrogato dalla calda attualità degli ultimi 30 anni. La serata è stata ideata come un raffinato connubio di poesia, musica, arte e spiritualità “al fine – spiega l’autrice – di suscitare nei presenti emozioni, idee, sentimenti che danno o ridanno senso alla nostra vita”. Lo spessore cristiano ed etico della silloge è stata presentato da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, mentre il valore poetico, storico e sociologico del libro è stato delineato dalla giornalista Giuseppina Franzò. La serata è stata organizzata dalla sezione locale della Fidapa in collaborazione con la comunità parrocchiale della basilica di Santa Maria Maggiore. Gli interventi introduttivi sono stati affidati alla Presidente FIDAPA Giuseppina Corallo, al Vicesindaco della città Pippo Barone e al parroco di Santa Maria Maggiore don Gianni Donzello. Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, è intervenuto in remoto. Gli interventi sono stati moderati da Davide Assenza, gli intermezzi musicali sono stati curati da Salvatore Lorefice al violino e da Salvatore e Giuseppe Fronte all’organo. Le letture delle poesie sono state curate da Milena Frasca, Francesca Lorefice, Maria Chiara Medici, Patrizia Avola e Rosetta Fava. Il ricavato della vendita del libro è stato devoluto in beneficenza “come regalo – spiega ancora l’autrice – della comunità alla chiesa per venire incontro ai bisogni della parrocchia”.

