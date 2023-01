Calcio, cinquina del Modica all’Acicatena

Il Modica regala un successo ampio al nuovo tecnico Pino Rigoli battendo il fanalino di coda Acicatena che aveva retto tutto il primo tempo senza subire gol. Nella ripresa la squadra rossoblu è scesa in campo con piglio più convinto e i fatti si sono visti. Al 63’ sblocca il risultato Falco, che riprende una respinta della difesa catenota e insacca sotto la traversa. Lo stesso Falco è protagonista 6’ dopo con l’assist per il primo gol in rossoblu di Pezzobon che si ripete all’82’ per la sua doppietta personale. Pozzebon poi fornisce, 2’ più tardi, il suggerimento per l’esordiente Pappalardo. Il Modica non si accontenta e l’Acicatena crolla. Arriva la rete del 5 – 0. La realizza ancora il giovane esterno che capitalizza un cross di Musso dalla destra.

