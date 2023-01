Stati Uniti. Bimbo di 6 anni spara alla maestra

Un bimbo di appena sei anni ha sparato alla maestra ferendola gravemente, in lotta tra la vita e la morte. Il fatto è accaduto in un’aula della scuola elementare Richneck nel distretto di Newport News. Il bambino attualmente è stato preso in custodia dalla polizia locale. Si è scoperto che la sparatoria è avvenuta in seguito a un alterco tra l’insegnante e l’alunno, che aveva portato a scuola una pistola custodita nello zainetto. Il bambino avrebbe sparato solo un proiettile da distanza ravvicinata, secondo il capo della polizia della Virginia, Steve Drew. Drew ha detto “vogliamo scoprire come un bambino possa essere stato in grado di procurarsi un’arma da fuoco. Faremo luce sulla vicenda”. Il governatore della Virginia ha riferito che offrirà, in ogni modo possibile, assistenza in risposta alla sparatoria alla Richneck Elementary School di Newport. Il plesso scolastico elementare rimarrà domani chiuso ha annunciato George Parker, sovrintendente delle scuole pubbliche di Newport.

