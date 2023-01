Il Città di Comiso oggi al “Nobile” contro la Leonzio

Il Città di Comiso calcio apre il 2023 con il match contro la Leonzio, fuori dalle mura amiche del Peppe Borgese, domani pomeriggio alle 14.30, allo stadio Angelino Nobile di Lentini, match valido come prima giornata del girone di Ritorno.

A parlare di come è andata questa settimana e come si sta affrontando la partita di domenica, il Direttore Generale Nicola Gurrieri:

“Questa settimana i Verdearancio si sono allenati tutti i giorni, segno che il mister Francesco Tudisco vuole far uscire il meglio dai ragazzi. Oramai le feste natalizie sono un ricordo lontano, e la settimana è iniziata con la concentrazione giusta in vista del match di domani, contro la Leonzio. Se vedo la nostra prima partita, sempre con la Leonzio, posso dire che si tratta di un’avversaria tosta, ma è anche vero che da quella prima partita ad oggi sono cambiate tante cose, abbiamo unito le forze per migliorare la rosa. Per questo c’è tanta attesa per domani, perché voglio vedere quanto siamo migliorati e spero con tutto me stesso che ribalteremo il risultato dell’andata (ovvero 2-1 per loro). Invito come sempre tutti i tifosi a seguire la squadra della propria città e tifare i colori Verdearancio”.

