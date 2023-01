Grande successo per il Concerto di Capodanno ieri a Ragusa

Dalla tradizione viennese al Belcanto italiano, senza dimenticare l’entusiasmo travolgente della Marcia di Radetzky, resa ancora più coinvolgente dalla capacità del maestro direttore Umberto Terranova di tenere sul chi vive il pubblico presente, per animare al meglio il tradizionale concerto di Capodanno, patrocinato dal Comune e con il sostegno del Libero consorzio comunale, che l’Euro Sinphony orchestra ha tenuto ieri sera al teatro Tenda di Ragusa. Oltre un’ora e mezza di musica resa ancora più vibrante dalla presenza della soprano Rosaria Buscemi e dal tenore di Dario Adamo che, oltre al Sempre libera di Verdi e al Nessun dorma di Puccini, sono riusciti a catturare i presenti con una straordinaria interpretazione del Brindisi della Traviata del Cigno di Busseto e, ancora di più, con la Fantasia dalla Vedova allegra di Lehar. Musicisti di elevato spessore per una esecuzione sempre fedele allo spirito degli autori hanno dimostrato di potere suscitare l’interesse di un attento pubblico che ha seguito, tra l’altro, le esecuzioni delle Danze ungheresi di Brahms e di Sul bel danubio blu di Strauss. Ovviamente sino alla conclusione tradizionale del concerto di Capodanno con l’indimenticabile Marcia che ha invogliato il maestro Terranova a fare alzare il pubblico in sala rendendolo partecipe con il battito delle mani, a seguire il tempo della composizione. “E’ sempre molto entusiasmante – sottolinea il maestro direttore Terranova – riuscire a cominciare l’anno in musica. Ancora meglio quando lo si riesce a fare con spettatori partecipi come quelli di ieri sera. Ringrazio anche i rappresentanti istituzionali presenti, dal sindaco di Monterosso Salvatore Pagano, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Giovanni D’Aquila, al sindaco di Buscemi, Rossella La Pira, senza dimenticare l’assessore di Cassaro Angelo Salamone e il già presidente della Provincia regionale di Ragusa, on. Franco Antoci”.

Salva