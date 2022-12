Consorzio Bonifica. Pagare stipendi al personale-dipendente

Benché il Consorzio di Bonifica di Ragusa abbia provveduto nei giorni addietro a pagare, in applicazione dell’accordo sottoscritto, quattro mensilità, di cui tre con il contributo straordinario di un milione di euro assegnato dalla Regione siciliana e uno con il decreto delle GG.OO, al personale sentenziato, la Flai Cgil fa presente che detto personale vanta ancora il credito di altre mensilità non liquidate, come del resto dibattuto nel corso dell’ultimo incontro. “Atteso tra l’altro – denuncia Salvatore Terranova, Segretario Generale del sindacato – che il Consorzio non ha rispettato del tutto l’accordo, sottoscritto tra le parti, che disciplinava le modalità e i criteri di distribuzione del contributo straordinario provenuto dalla Regione e considerato che ci risulta che siano residuate risorse”, La Flai chiede di finalizzare tali risorse in più per la liquidazione di qualche altra mensilità al personale sentenziato, che ad oggi è quello che si trova in uno stato di maggiore svantaggio rispetto alle altre tipologie di lavoratori in seno all’ente consortile.

“Attendiamo già da diversi giorni – conclude Terranova – una risposta in merito alla problematica sopra evidenziata da parte del Commissario, appositamente compulsato, che sin qui non si è peritato di dare riscontro né altro. Si chiede, altresì, di conoscere le ragioni per le quali non sono state pagate due mensilità ai lavoratori stagionali delle garanzie occupazionali per come previsto dal citato accordo”.

