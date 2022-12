Al “Centro Studi Feliciano Rossitto” di Ragusa, si replica!

Chi non ha potuto assistere alla prima di “Ragazzi che Natale!”, messo in scena lo scorso 29 dicembre dai ragazzi dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i giovanissimi della Parrocchia S.Paolo Apostolo di Ragusa, avrà modo di godere, il prossimo 5 gennaio, di un’atmosfera speciale in una location altrettanto speciale: quella sapientemente ricostruita di una Betlemme visionaria e suggestiva ma, allo stesso tempo, tradizionale e rassicurante per i messaggi espressi.

Avendo cura di non spoilerare nulla, per nulla togliere al piacere della scoperta individuale, si dirà soltanto che il testo di questo breve ma intenso ‘spettacolo’, proposto nella formula attrattiva del musical, con l’accompagnamento alle parole di musica e danza, sfugge alle regole dei copioni teatrali comuni.

“E’ venuto fuori da solo, a mano a mano che prendevano forma i pensieri scritti dei ‘giovanissimi attori provetti’ durante un incontro di catechesi sul senso e il significato della parola ‘servizio’, racconta l’Educatrice Acr ideatrice dello ‘spettacolo’ che, insieme ad altre Educatrici della Parrocchia, ha portato sul palco del “Centro Studi Feliciano Rossitto”, l’entusiasmo e la creatività dei ragazzi del gruppo ‘Cresimandi’ e di una parte del gruppo ‘Post-cresima’ della Chiesa S. Paolo Apostolo.

