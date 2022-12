Vittoria. Il contro bilancio della Giunta Aiello secondo Pelligra

Il controbilancio della Giunta Aiello secondo il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo. “Dopo oltre un anno di attività – afferma Pelligra – attendiamo ancora che questo esecutivo decolli. Si va avanti a spizzichi e bocconi. Insomma, sembra non esserci una cabina di regia nonostante il tentativo del sindaco di accentrare su di sé tutte le funzioni e le modalità operative di un’Amministrazione comunale. Manca, in una parola, il gioco di squadra e, purtroppo, dobbiamo sentire che si avverte. Certo, l’aspetto che lascia più senza parole è il fatto che non si è riusciti a ottenere un centesimo dai fondi Pnrr per il mercato ortofrutticolo. Errore di valutazione o cos’altro? Perché il sindaco continua a ritenere la scelta di uscire da Italmercati quella più giusta se questi sono i risultati? E, ancora, nulla è stato fatto per la viabilità cittadina che versa oggi in uno stato penoso. Ci chiediamo: cosa si sta facendo per il rifacimento del manto stradale cittadino? E poi i lavori infiniti, cioè quelli del lungomare di Scoglitti e della piccola pesca, che, nonostante le continue pressioni da parte nostra, continuano ad andare a rilento. Speriamo, per il bene di tutti, che almeno nei prossimi mesi e prima della stagione estiva dette opere possano essere consegnate alla città”.

“Altra scelta inspiegabile – afferma Pelligra – è quella relativa alla gestione del verde pubblico che ha a che vedere con l’estirpazione continua di alberi nelle piazze e nei principali luoghi di aggregazione cittadina. Tutto ciò è il frutto di un piano? Di una strategia? Oppure si sta procedendo a casaccio sulla base di semplici segnalazioni? Avremmo, poi, voluto un’Amministrazione più attenta con le famiglie, con le fasce deboli ma anche da questo punto di vista ci sembra che sia stato fatto molto poco. Manca, inoltre, una regia per quanto riguarda l’aspetto culturale e speriamo che, da questo punto di vista, il teatro comunale, di prossima riapertura, possa assolvere a un ruolo di primaria rilevanza. Sinceramente, poi, ci saremmo aspettati di più dalla stagione estiva a Scoglitti e a Vittoria: niente di che, meno dell’ordinaria amministrazione, che non è certo quella che la nostra comunità si attendeva per rilanciare la città anche sul piano economico. Per quanto riguarda i lavori in Consiglio comunale non arrivano, da parte di questa Amministrazione, atti importanti se non solo quelli gestionali o relativi a debiti fuori bilancio. Auspichiamo, quindi, che nel futuro le cose possano cambiare Noi, tra l’altro, siamo disposti anche a lanciare dei consigli specifici nella speranza che gli stessi possano essere presi in considerazione. Come Sviluppo ibleo, siamo molto attenti a tutte le dinamiche che riguardano da vicino la crescita della nostra città e ci rendiamo conto che, in definitiva, manca una visione, una progettazione specifica che dovrebbe essere orientata a rendere Vittoria grande di nuovo. Tutto è improntato sulla sollecitazione del momento, manca quel modus operandi lineare che ci permetterebbe di potere contare su un recupero di quell’effervescenza che sappiamo di avere ma che, purtroppo, chi guida palazzo Iacono, al momento, non ha saputo ritrovare. Speriamo che il futuro ci riservi qualcosa di meglio perché, dopo oltre un anno di attività, possiamo senz’altro dire che gli effetti speciali con cui quelli della Giunta Aiello volevano stupire l’intera comunità vittoriese si sono rivelati un piccolo alito di vento, niente di particolarmente importante, che, come abbiamo visto, non ha assicurato quel rilancio che tutti si attendevano”.

Salva