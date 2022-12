Modica e i suoi Musei. Apertura straordinaria

Nell’ambito delle manifestazioni “E’ Natale a Modica”, mercoledì 28 dicembre apertura straordinaria al pubblico dalle 18.30 alle 22.30 degli spazi del Polo Museale di Palazzo dei Mercedari, del Museo della Medicina di Palazzo Campailla e del Museo Civico F.L. Belgiorno di Palazzo della Cultura. Con ingresso libero si può assistere a un ricco programma di esposizioni come la mostra entomologica, “Insecta”, il Mof e la collezione S.A. Guastella di Palazzo dei Mercedari, il nuovo Museo della Medicina di Palazzo Campailla e le sale del museo civico con le collezioni storiche, la sezione dedicata a Salvatore Quasimodo e il sempre affascinante settore dell’archeologia con importanti reperti come il famoso Ercole di Modica. Inoltre sarà possibile farsi ammaliare dal fascino del Castello di notte e dal panorama sulla città presepe, si può visitare la parte sottostante alla Rocca, dove ci sono innumerevoli grotte abitate in epoca remota dalle antiche popolazioni locali, oltre al fascino della torre dell’orologio. Un ricchissimo panorama di esposizioni che possono soddisfare gli interessi più svariati. Si ricorda la gratuità degli ingressi perché la cultura deve essere alla portata di tutti”.

