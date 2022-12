Città di Comiso. Primo allenamento dopo la pausa natalizia

Dopo la breve pausa natalizia, il Città di Comiso calcio ha ripreso ad allenarsi allo stadio Peppe Borgese. Una settimana di concentrazione e soprattutto di preparazione in vista della ripresa del campionato, con il girone di ritorno.

“Abbiamo iniziato ad allenarci, e posso dire che abbiamo iniziato la settimana col piede giusto, lavorando bene- il commento di mister Francesco Tudisco- “I ragazzi stanno bene, motivo per cui dobbiamo dare continuità a questo ritmo. Questa sarà una settimana di richiami, fisici, tattici e atletici, dove cercheremo di lavorare per migliorare la nostra condizione e farci trovare pronti in vista del girone di ritorno. Cosa vorrei per il girone di ritorno? Vorrei uscire fuori da questa situazione di classifica che in questo momento ci vede attanagliati in una zona pericolosa, e per fare ciò, occorre lavorare bene, ogni volta. Io vedo la mia squadra, vedo quello che è necessario fare, anche perché avremo 15 partite da affrontare e li vivremo come 15 finali”.

Domani pomeriggio si svolgerà un allenamento congiunto con l’Asd Ragusa Calcio, presso lo stadio Aldo Campo, alle ore 15.00.

A tal proposito, mister Tudisco ha affermato: “Questo allenamento congiunto servirà molto, anche per capire la condizione fisica della squadra”.

Salva