Approvata proroga contratti Covid personale amministrativo Asp

Il Parlamento Regionale ha appena approvato la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti Covid a 18 ore settimanali per il personale tecnico, professionale e amministrativo in servizio presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che aveva, nei giorni scorsi, intrattenuto un dialogo costruttivo con l’Assessore al Bilancio Marco Falcone e alla Sanità Giovanna Volo, perorando questa causa. “Nelle more della definizione delle procedure del possibile reclutamento delle unità di personale previste nei rispettivi piani di fabbisogno di personale e nelle rispettive dotazioni organiche – commenta l’Onorevole Abbate – era giusto inserire una proroga per non creare disservizi all’utenza e disparità di trattamento tra personale sanitario e non, stante l’importanza dei ruoli amministrativi e tecnici che le unità lavorative titolari di questi speciali contratti ricoprono. Per il personale sanitario la proroga era già arrivata direttamente dal Governo Nazionale. In questo modo ci sarà il tempo per definire con più calma a livello nazionale se per questo personale reclutato per l’emergenza Covid ci sia la possibilità di entrare stabilmente a far parte delle Aziende Sanitarie”.

Salva