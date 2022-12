Bando Servizio Civile. Anffas Modica “Progetto Vita Inclusiva”

Con il 2023 usciranno i nuovi bandi per il Servizio Civile Universale. Si tratta di un’occasione unica, ripetibile una volta sola nella vita, che permette a ragazzi dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno all’accrescimento del proprio bagaglio di conoscenze e competenze.

Così dovrebbe essere ma purtroppo non è per tutti i progetti: alcuni di questi vengono messi sù in poco tempo, alcuni OLP (Operatori Locali di Progetto, incaricati di formare e seguire i volontari di servizio civile) possono non affiancare adeguatamente i volontari, con il rischio che poi i ragazzi che hanno scelto di fare questa esperienza si sentano frustrati e non sappiano esattamente cosa fare.

Il consiglio di Anffas Modica, che da anni accoglie volontari di Servizio Civile, è quindi di informarsi prima sulla sede e sul progetto a cui si intende aderire.

Se, ad esempio, pensate di vivere questa esperienza da noi, vi invitiamo a venire in sede a conoscerci, a vedere cosa facciamo, a parlare con i ragazzi che in questo momento stanno operando come volontari presso il nostro centro.

Il Servizio Civile è un’esperienza unica, che, torniamo a ripetere si può vivere per una volta sola, e quindi vale assolutamente la pena farla in un contesto che sappia formare il giovane ma anche valorizzare le sue qualità.

Le nostre porte sono sempre aperte.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023.

Il TITOLO DEL PROGETTO: VITA INCLUSIVA

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/

