Ispica, autopsia sul corpo di Giuseppe Barone. Omicidio?

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l’esame autoptico sul corpo del 79enne ispicese Giuseppe Barone, trovato privo di vita lunedì scorso nella sua casa di contrada Margio, alla periferia della cittadina. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, che non escludono nessuna ipotesi ma quella più probabile tende all’omicidio ad opera di un ladro che potrebbe essere stato sorpreso dall’anziano. Quest’ultimo, infatti, presenta segni di aggressione al volto e alle mani. I militari dell’Arma hanno anche rinvenuto segni di effrazione nella porta d’ingresso. Nella casa, sottoposta a sequestro, è stato effettuato un approfondito sopralluogo da parte dei carabinieri del Ris di Messina, alla ricerca di elementi utili.

A dare l’allarme era stato un familiare che non riusciva a contattare al telefono il 79enne, separato e padre di 3 figli, che viveva con la madre 97enne in questi giorni ricoverata in ospedale. L’uomo era esanime sul letto nell’abitazione trovata completamente a soqquadro.