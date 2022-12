Sudafrica. Esplode camion cisterna: 20 morti e 27 feriti

Un camion cisterna carico di gas liquefatto è esploso questa mattina sulla Plantation road vicino alla città di Boksburg, in Sudafrica, provocando almeno 10 morti e più di 27 feriti, tra cui alcuni membri delle squadre di soccorso. L’agenzia Arrive Live, annessa al Dipartimento dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, ha riferito che, oltre al camion, anche tre mezzi sono stati investiti dall’esplosione, avvenuta mentre i mezzi attraversavano un ponte. Secondo il servizio di ambulanza Emer-G-Med, citato dall’agenzia governativa, l’esplosione è avvenuta molto vicino all’ospedale di Tambo, che è stato colpito dall’onda d’urto al punto da dover chiudere i battenti a causa dei danni subiti dall’edificio. Testimoni hanno riferito che il camion della società Infinity Gas ha cercato di passare sotto un ponte non abbastanza alto, perdendo i il tappo del serbatoio del gas, che ha innescato l’esplosione. Le autorità di Ekurhuleni, comune metropolitano nella provincia di Gauteng a cui appartiene la città di Boksburg, hanno inviato le loro condoglianze alle famiglie delle vittime. “I nostri cuori sono con i feriti gravi che vengono curati dai team d’ emergenza. “Il gruppo di gestione della catastrofe è sul posto per valutare la causa dell’incidente”, hanno affermato in una nota dell’ufficio del sindaco. “A nome della città, l’ufficio del sindaco si impegna ad assistere tutti i soggetti coinvolti per garantire che venga svolta un’indagine approfondita e che i responsabili siano assicurati alla giustizia”, ​​ha garantito.

