Stati Uniti. Circa 200 milioni di persone nella morsa del gelo

Almeno 13 persone sono morte in diverse regioni a causa del repentino calo delle temperature precipitare a livelli polari con forti e gelide bufere di neve che ha colpito la metà degli Stati Uniti d’America. Il governatore dell’Ohio Mike DeWine, ha riferito che quattro persone sono morte in incidenti automobilistici legati al ghiaccio formatosi nel manto stradale. Tamponamenti a catena che hanno ha coinvolto almeno 50 veicoli. Anche nello stato del Kentucky, per lo stesso motivo sono state registrate tre vittime come ha confermato il governatore Andy Beshear. Incidenti con vittime sono stati segnalati anche negli stati di Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. A causa della tempesta invernale, circa 1 milione e 500 mila abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità. Sono stati cancellati quasi 5.000 voli da o verso gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi sono state registrate temperature di meno 45 gradi centigradi in alcune parti degli stati del Montana, South Dakota e Wyoming. Secondo il servizio meteorologico degli Stati Uniti, questo potrebbe essere il fine settimana di Natale più freddo degli ultimi decenni in gran parte degli Stati a Stelle e Strisce.

