Siberia. Rogo in casa di riposo causa venti decessi a Kemerovo

Dopo il mega incendio che nei giorni scorsi ha distrutto a Mosca il centro commerciale Khimki, che è costato la vita a una guardia giurata, un altro incendio è scoppiato in queste ore in una casa di riposo di Kemerovo nel profondo sud russo, cui sono morte per le gravi ustioni riportate almeno 20 persone e 6 ustionati di cui due gravi. Il ministro per le situazioni di emergenza ha indicato che sette persone sono tuttora disperse e che sono stati interessati dall’incendio circa 250 metri quadrati dell’edificio che ospitava persone anziane. I media e le agenzie russe hanno riferito che quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​sul luogo dell’incendio, le fiamme si erano già propagate in una vasta area dell’edificio e nulla hanno potuto fare le 28 unità dei vigili del fuoco (circa 80 persone) inviate sul posto che ha partecipato allo spegnimento delle fiamme. Il governatore di Kemerovo Sergey Tsivilev ha assicurato che tutte le residenze di questo tipo, principalmente quelle private, saranno ispezionate a fondo per controllare che vi siano misure di sicurezza adeguate in caso di incendio. Le autorità hanno avviato un procedimento penale per indagare sulle cause che hanno coinvolto il mega store e la casa di riposo.

