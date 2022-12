Santa Croce Camerina. Natale solidale per famiglie in difficoltà

Un Natale per tutti, anche e soprattutto per tutte quelle persone e nuclei familiari che stanno attraversando un periodo difficile. E’ il senso dell’iniziativa denominata “Natale solidale 2022”, che nasce da una collaborazione tra l’amministrazione comunale e supermercati Conad Sallemi di Santa Croce Camerina con l’intento di promuovere e assicurare la qualità di vita per i cittadini in condizioni di bisogno individuale o familiare e che punta a fare vivere la ricorrenza del Natale in uno spirito comunitario. Trentuno spese di generi alimentari e 41 panettoni di auguri sono stati distribuiti in questi giorni alle famiglie meno abbienti. “Un piccolo ma doveroso gesto di solidarietà nei confronti di chi sta passando un momento complicato, in questi giorni di festa – commenta il sindaco Peppe Dimartino –. Tutti devono chiaramente avere questa possibilità e così dagli elenchi dei servizi sociali gli uffici hanno individuato questi nuclei familiari che sono i destinatari dell’iniziativa. L’unione tra pubblico e privato fa la forza e ci deve accompagnare in diversi ambiti della nostra azione politica. Lo abbiamo già reso possibile la scorsa estate, attraverso la predisposizione del cartellone degli spettacoli, ma può essere applicata anche al sociale. Questo – conclude il primo cittadino – è infatti solo l’inizio di ciò che prevede questa sinergia tra le imprese private e associazioni presenti nel territorio e la pubblica amministrazione, con l’augurio che si possano realizzare altre iniziative che prevedano tale collaborazione in favore di tutta la cittadinanza. Ringrazio quindi Conad Sallemi per avere sposato questa iniziativa e anche le due associazioni che hanno curato la distribuzione: l’associazione Volontari del soccorso di Santa Croce Camerina e dell’associazione Astra”.

