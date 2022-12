Unitre Modica. Insieme per lo scambio degli auguri

E’ stata una serata tanto partecipata quanto piacevole quella vissuta presso un noto locale della città dai soci dell’Unitre di Modica organizzata per lo scambio degli auguri in vista delle prossime festivià natalizie e di fine anno. Su iniziativa del Consiglio Direttivo è stata creata una occasione di incontro alquanto significativa, culminata in una “tombolata” che, col coinvolgimento di tutti i presenti si è utilmente concretizzata in una raccolta di fondi da destinare a beneficenza. La serata è proseguita con il classico giro-pizza e con il taglio del panettone ed il brindisi per augurarsi le buone feste. L’iniziativa, riproposta dopo le limitazioni imposte dal covid, è stata organizzata quale occasione per il rilancio, nella città della contea, dell’attività dell’Unitre già per buona parte avviata con l’attivazione dei laboratori e delle iniziative e l’apertura dei corsi, nel rispetto del programma dell’anno accademico 2022-2023 ed in vista dell’atteso concerto dell’Epifania del Coro Unitre di Modica previsto per il 4 gennaio presso la chiesa dei Cappuccini. L’incontro si è reso utile infine per annunciare l’avvenuto avvio delle procedure per il rinnovo delle cariche sociali le cui votazioni sono previste per il prossimo 20 gennaio (entro il 30 dicembre possono essere presentate le candidature)

Il saluto, personale e del consiglio direttivo, è stato portato dal presidente Rinaldo Stracquadanio che, oltre ad formulare a tutti i presenti gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno, si è soffermato sul ruolo e sulla attività dell’associazione, operante nel terzo settore e per questo iscritta nel Runts, assicurando l’impegno della struttura ad aprirsi alle diverse esigenze ed alle sollecitazioni dei soci, ai quali è stata sollecitata la massima collaborazione all’insegna di quel volontariato che ha da sempre contraddistinto l’Università della terza età.

