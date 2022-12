Italia Viva. “Chiusura Rsa, speriamo in rapida riapertura”

“Ho preso atto della garbata risposta proveniente dal direttore sanitario dell’Asp 7 di Ragusa, Raffaele Elia, a proposito della chiusura della Rsa di Comiso da part dei Nas dei carabinieri, dopo che sono state rilevate alcune irregolarità”. Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, che per primo aveva lanciato l’allarme. “L’azienda sanitaria provinciale – sottolinea Liuzzo – si è impegnata a intervenire e noi, naturalmente, speriamo che ciò accada nei tempi previsti per far sì che la struttura possa tornare pienamente operativa. Mi permetto, sommessamente, di fare notare alcuni aspetti che si sarebbero potuti curare meglio. Il primo: come mai non si è ritenuto necessario avvisare l’utenza con un cartello da apporre sulle vetrate all’ingresso della sede della Rsa? Forse si sarebbero potute evitare congetture e speculazioni. Il secondo è una riflessione a più ampio raggio, e cioè: come è possibile che a dieci anni esatti dall’inaugurazione il locale sia soggetto a infiltrazioni piovane? Ci sono problemi strutturali? E, come mai, l’ufficio tecnico dell’Asp si è mosso solo molto tempo dopo che l’opera è stata inaugurata? E’ di tutta evidenza che qualcosa non ha quadrato. E magari gli attuali vertici dell’Asp dovrebbero scoprire di cosa si sia trattato. Per il momento, possiamo affermare che, alla luce della risposta dell’azienda provinciale sanitaria, bisognerà vigilare affinché l’iter prosegua come è stato indicato e che la Rsa di Comiso possa ritornare a riaprire i battenti come previsto”.

