Santa Croce Camerina. Protocollo Comune-Centro per l’impiego

Garantire una più intensa collaborazione nel settore socio–lavorativo, per realizzare interventi integrati utili al contatto ed alla partecipazione al mondo del lavoro di soggetti privi di impiego fino all’inserimento lavorativo. E’ il senso del protocollo d’intesa che è stato stipulato tra il Comune di Santa Croce Camerina e il Centro per l’impiego di Ragusa, sottoscritto nel pomeriggio di ieri alla presenza del sindaco Peppe Dimartino e del direttore del Centro per l’impiego, Giovanni Vindigni. “Ci sono troppe fasce della popolazione che non riescono ad avere un accesso al lavoro – commenta il primo cittadino – e il nostro obiettivo non può che essere quello di cercare di non lasciare nessuno indietro. Con questo protocollo miriamo quindi innanzitutto a rafforzare la collaborazione tra il nostro Comune e il Centro per l’impiego per implementare la rapidità di risposta ai bisogni delle persone che presentano difficoltà nell’accesso al lavoro. Poi puntiamo a realizzare tutta una serie di azioni congiunte a favore dei cittadini in difficoltà lavorativa al fine di contrastare la disoccupazione e il derivante disagio sociale”. Tutto ciò avverrà attraverso un continuo scambio di informazioni finalizzato a facilitare le occasioni occupazionali dei cittadini.

Salva