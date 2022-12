Il boom delle carte prepagate. Perché sempre più italiani le scelgono come metodo di pagamento

Sono sempre di più gli Italiani che scelgono le carte prepagate come metodo di pagamento. Bassi costi di gestione, sicurezza ed elevata flessibilità di utilizzo sono i tre principali aspetti che hanno contribuito ad incrementare la diffusione di questo metodo di pagamento.

La grande diffusione delle prepagate, del resto, favorisce le transazioni e limita il problema di truffe e clonazioni, rendendo questo strumento uno dei più sicuri e pratici per i pagamenti. In sintesi, tanto i privati quanto le aziende trovano nelle prepagate la convenienza di diversi vantaggi pratici, che nei prossimi paragrafi andremo a vedere.

Cosa sono le carte prepagate

Una carta prepagata è simile a una vera e propria carta di credito, con la differenza che non è appoggiata direttamente a un conto corrente, ma cessa di funzionare nel momento in cui l\’importo pre-caricato viene esaurito. Per riattivarla, è necessario caricarla con un importo di denaro a scelta, attraverso una procedura di versamento che può variare a seconda dei casi.

Il fatto che si tratti di una prepagata non deve essere visto come un limite, ma, al contrario, un modo per dare la possibilità di utilizzare ogni servizio, sfruttandone i tanti vantaggi. Che si tratti di un negozio di abbigliamento, di elettronica o di un portale di servizi, la carta prepagata è utilizzabile sia online che fisicamente presso il punto vendita, rivelandosi un metodo di pagamento estremamente versatile.

Le prepagate si possono associare a diversi circuiti di pagamento, pur mantenendo limitate le spese di gestione. Alcune soluzioni proposte da banche e istituti di credito forniscono anche un codice IBAN in abbinamento alla card, cosa che amplia il pacchetto dei servizi proposti, offrendo l’opportunità tanto di fare pagamenti quanto di ricevere bonifici, o anche l’accredito diretto dello stipendio.

Il sistema è sicuro, semplice e ideale per pagare online servizi in streaming, fare trading o caricare denaro per siti di giochi online, ma rappresenta anche una valida soluzione aziendale da affidare a dipendenti e funzionari per il pagamento di trasferte, carburante e spese vive.

Non è un caso che nel 2021 l\’impiego della carte di credito prepagate abbia mosso un volume d’affari di oltre 54 miliardi di euro. Casinò digitali, marketplace, giochi online, sono tipologie di siti che si prestano all’utilizzo delle carte prepagate sia per inviare eventuali vincite, sia per ricevere denaro da accreditare sul conto di gioco.

Perché aziende e privati scelgono le prepagate

Se l’utilizzo di carte di credito prepagate è in continua crescita, buona parte del merito va ad aziende e privati che scelgono questo strumento in misura sempre maggiore.

Per quanto concerne le aziende, queste assegnano delle prepagate a dipendenti e funzionari quando vanno in trasferta, per pagare il carburante o eventuali servizi, pranzi e alberghi. Ci sono società che mensilmente caricano le prepagate di un importo fisso oppure a seconda delle esigenze, affidandole poi ai vari dipendenti che ne hanno necessità, in base agli impegni lavorativi contingenti.

Le prepagate sono impiegato molto anche nel comparto privato: chi acquista tanto da internet ha nella prepagata un mezzo interessante per poter effettuare pagamenti senza il timore di subire truffe e clonazioni con pesanti conseguenze. Lo stesso vale per chi gioca online o si serve di servizi occasionali. Inoltre può essere un buon sistema per tenere sotto controllo le spese di un figlio o di un componente della famiglia.

I vantaggi e gli svantaggi delle prepagate

Questo strumento di pagamento presenta, come abbiamo largamente visto, molti vantaggi, ma ovviamente comporta anche qualche svantaggio. Per questo è importante scegliere le soluzioni più consone tra le molte a disposizione, in modo da avere un quadro chiaro e trasparente delle specificità di ciascuna proposta.

Per avere una panoramica esaustiva delle migliori carte prepagate del momento, consulta le singole schede e recensioni su Carteprepagate.org, dove troverai un elenco aggiornato in base alle diverse proposte degli istituti bancari e finanziari.

Vantaggi delle prepagate

E adesso torniamo alla carrellata di pro e contro. Riguardo i primi, ecco un piccolo elenco:

– Rilascio semplificato della card, senza necessità di garanzie creditizie

– Controllo dei costi e possibilità di operare con un budget mensile

– Non richiede necessariamente un conto corrente

– Uso del tutto simile alle tradizionali carte di credito

– Maggiore privacy nell\’utilizzo (alcune sono anonime e al portatore)

– Riduzione dei rischi di frode (al massimo si perde l\’importo pre-caricato)

– Versatilità operativa

Svantaggi delle prepagate

Come accennato, anche la scelta di affidarsi a una o più prepagate comporta degli svantaggi. Per esempio:

– Assistenza clienti non sempre all’altezza o a risposta immediata

– Limiti di spesa (limitazione del plafond)

– Alcuni utilizzi sono limitati (ad esempio i depositi a garanzia in caso di noleggio auto)

Come limitare le truffe con le carte di credito prepagate

Uno dei vantaggi delle prepagate consiste nel fatto che sono utilizzabili, nel 90% dei casi, come normali carte di credito collegate a un conto corrente. Per tale ragione è possibile inserire la prepagata all\’interno del wallet dello smartphone oppure pagare tramite il contactless, se la card lo prevede.

I metodi di pagamento moderni non precludono l\’utilizzo della carta prepagata, ma è bene richiamare l’attenzione sulle procedure al fine di difendersi comunque da frodi.

L’interlocutore difficilmente viene a conoscenza se la carta che stai porgendo per effettuare il pagamento è una prepagata: possibili difficoltà gestionali possono caratterizzare anche questo genere di card.

Conclusione

In questo articolo emerge come la diffusione delle carte prepagate sia in costante rialzo per via degli obiettivi benefici che derivano dall’utilizzo di uno strumento del genere.

Una delle ragioni per cui le prepagate fanno registrare un importante incremento di interesse e di impiego, per esempio, è la limitazione del danno in caso di truffe.

In questo caso, infatti, il limite massimo che l\’utente rischia di perdere è quello che è caricato sulla card, che non avrà un collegamento diretto al conto corrente bancario o postale e potrà dunque essere un valido metodo per prevenire e contenere danni da truffa.

Inoltre, il vantaggio di poter controllare meglio la spesa è sicuramente qualcosa di molto apprezzato da famiglie e da aziende. Le opportunità che il mercato offre sono molte e per questo è importante vagliare le diverse soluzioni, attraverso un comparatore aggiornato e in grado di fornire delle delucidazioni chiare sull’uso di questo pratico strumento di pagamento.

