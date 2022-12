Vertici Italia Viva Ragusa ai lavori della Direzione regionale

I coordinatori provinciali di Ragusa, Salvo Liuzzo e Marianna Buscema, unitamente alla consigliera comunale di Vittoria, Sara Siggia, componente della direzione regionale, hanno preso parte ai lavori della direzione regionale di Italia Viva tenutisi a Palermo. Erano presenti, tra gli altri, la presidente nazionale del partito, Teresa Bellanova, e il coordinatore regionale, Davide Faraone. E’ stato un confronto importante nel corso del quale sono state toccate varie tematiche, in modo particolare l’organizzazione di Italia Viva nel contesto del nascente percorso con il Terzo polo. Riflettori accesi sulle modalità in cui si dovrà strutturare e sui passi da compiere nell’anno che tra poco si aprirà. Sono state anche calendarizzate numerose iniziative sparse in Sicilia che vedranno Italia Viva sempre più protagonista. “Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, in modo particolare – chiarisce Buscema – si stanno organizzando due eventi che si svolgeranno all’inizio del 2023: uno che vedrà sul territorio ibleo la presenza di esponenti importanti del settore agricolo perché si vogliono accendere le luci sull’andamento della situazione in seno al comparto, in modo particolare quello florovivaistico, evidenziando quali le criticità di uno degli ambiti sicuramente trainanti della nostra provincia; l’altro sarà un momento legato alla scuola di formazione politica rivolta in modo particolare ai giovani proprio per cercare di formare le nuove classi dirigenti”. “Abbiamo gettato le basi – continua Liuzzo – per organizzare questi eventi. Successivamente saranno fornite maggiori delucidazioni in proposito. Siamo soddisfatti perché è stato un incontro molto produttivo in quanto, accanto a quella che può essere l’organizzazione politica più tecnica, sono stati comunque sviluppati interessanti momenti di confronto e di crescita territoriale che potranno tornare utili per la nostra attività politica”.

