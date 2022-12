Nuovi vertici sezionali a Confcommercio Pozzallo. Dopo qualche mese di attesa, sono stati eletti i componenti del direttivo cittadino. Gli associati hanno espresso le proprie preferenze in questo senso: Gianluca Manenti, Antonio Barlotta, Salvatore Barone, Marcello Bella, Sara Gray Cannata, Pierpaolo Carpenzano, Giuseppe Cassisi, Guglielmo Puzzo, Davide Ruffino, Daniele Russino, Rosario Vindigni. Subito dopo, i componenti il direttivo hanno eletto le proprie cariche di rappresentanza. In particolare, Gianluca Manenti, già presidente regionale e presidente provinciale Confcommercio, sarà il nuovo presidente sezionale; vicepresidenti sono stati nominati Antonio Barlotta, Salvatore Barone e Sara Cannata. Delegati all’assemblea provinciale Pierpaolo Carpenzano e Antonio Barlotta. “Si tratta – ha commentato Manenti – di un’altra grande sfida da portare avanti. Certo, considerati gli impegni che sono già chiamato a sostenere in seno a Confcommercio, sembrava da escludere ogni mio interessamento in proposito. Ma sono stati i colleghi a chiedermi di scendere in campo a sostegno delle sfide future che la città sarà chiamata a sostenere e del percorso fatto di suggerimenti che potranno arrivare dalla nostra associazione di categoria. A quel punto non mi sono potuto esimere e ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. Per me si tratta di un ritorno al passato perché era un ruolo che avevo già ricoperto. Ringrazio chi mi ha preceduto, il già presidente Giuseppe Cassisi, per l’attività portata avanti. Per quanto mi riguarda, avvieremo al più presto un dialogo il più possibile proficuo con l’Amministrazione comunale per cercare di dare risposte a una categoria che ha bisogno di intercettare fasi progettuali avanzate che ci proiettino verso un futuro il più possibile sostenibile”.

