Modica. Approvato Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

E’ ufficiale, a darne comunicazione è il Commissario Straordinario del comune di Modica Domenica Ficano, “L’esito della camera di consiglio dell’adunanza in contraddittorio che si è tenuto martedi, presso la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha dato esito positivo. Infatti, in data odierna è arrivata la nota ufficiale, in cui si comunica che è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Modica. Devo ringraziare quanti hanno collaborato e lavorato alla stesura del contraddittorio. E’ passato poco dal mio insediamento, quando già in data 14 luglio 2022 ho dovuto lavorare sui contenuti della relazione del Magistrato istruttore del primo giugno 2022, in ordine al Piano di Riequilibrio dell’Ente, che è stato oggetto di rimodulazione ai fini della rideterminazione. Devo dire che è stato un lavoro enorme, fatto con competenza, sacrifici e abnegazione da tutti gli attori coinvolti. Oggi, conclude Ficano, mi ritengo soddisfatta e felice per come si è risolta la vicenda, ma soprattutto sono felice per la Città di Modica.

