Ragusa. Tre serate natalizie al Centro SAI – Vivere la Vita

Mercoledi 21 dicembre dalle ore 17, presso il Centro SAI – “Vivere la Vita” di via Mariannina Schininà 186 a Ragusa si terrà un recital di Canti e Poesie a cura dei bambini del Centro. Nell’ambito della manifestazione è prevista la “Tombola dei bambini”.

L’iniziativa è inserita nell’ambito di “Christmas for you 2022” voluta dall’Associazione Don Bosco 2000, progetto Sai “Vivere la Vita” e che continuerà il 27 dicembre, alle 16.30, con il Cine Christmas Cartone “Il figlio di Babbo Natale” e il 29 dicembre, sempre alle 16.30, con un altro Cine Christmas Cartone dal titolo “Luca”.

Nel corso delle tre iniziative è previsto un momento comunitario con la consumazione della merenda.

