Gesto di solidarietà della scuola di Monterosso e Giarratana

L’Istituito Comprensivo di Giarratana e Monterosso sostiene concretamente la ricerca per la lotta alla talassemia ed alle altre malattie ematologiche rare.

L’anemia mediterranea, il morbo di Cooley, la beta talassemia e la talassemia major sono infatti termini diversi per indicare una grave forma di anemia emolitica, ossia una manattia dei globuli rossi carenti di emoglobina, esposti ad una continua e rapida distruzione. In questi ultimi anni fortunatamente sono stati fatti notevoli progressi nella sperimentazione di terapie alternative al trapianto di midollo. AMonterosso e Giarratana con un lodevole gesto di solidarietà i docenti , gli alunni, il personale della scuola ed i genitori hanno volontariamente contribuito all’acquisito dei panettoni proposti dall’Associazione Piera Cutino che si occupa di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da anemia mediterranea in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Ematologia II del Presidio Ospedaliero “Vincenzo Cervello” di Palermo, che è anche il Centro Siciliano di Riferimento per le Talassemie.

