“Versi di Luce” a Modica e Gela. I premiati

Il Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, organizzato dal “Cineclub 262” di Modica, si è svolto a Modica e a Gela dal 12 al 18 dicembre.

Il “Versi di Luce”, giunto alla quattordicesima edizione, ha vantato partner importanti quali Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, FICC, PSC Piano Sviluppo e Coesione Sicilia, Stellamaris di Gela, Consorzio Tutela Cioccolato di Modica, Civico 111 di Gela, Diari di Cineclub, Fondazione Grimaldi di Modica, International Federation of Film Societies, Comune di Modica, Comune di Gela, Cineteca Modicana, Officina Kreativa, Lega Italiana Poetry Slam.

Ecco un estratto del tema del “Versi di Luce 2022”: “Il mare non ha paese ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare”, muovendo da una citazione tratta da “I Malavoglia” di G. Verga, in occasione del centenario della sua morte. Il mare rappresenta la metafora del confidente, del muto naturale interlocutore, riporta ad interrogare se stessi sul senso delle proprie azioni, come di chi parte nella novella (‘Ntoni), per riscoprire il coraggio di seguire le pulsioni che animano ogni progetto di vita, per orientare la propria bussola interiore e proseguire il viaggio che è il senso di ogni vita.

E poi il mare…, strumento di unione fraterna delle Terre e dei Popoli che “lo stanno ad ascoltare”, quell’ascolto che è coscienza, intimità e umanità.

Le parole di Verga si sono unite al verso iniziale della poesia di S. Quasimodo “Sode ancora il mare”: “Già da più notti s’ode ancora il mare, lieve”: il messaggio si rafforza e scuote gli animi perché nulla è impossibile. Serenità e rimpianto, nei versi di Quasimodo, ma anche ricordo dei sentimenti, desiderio pungente, pulsione che anima ogni gesto. L’ascolto interiore è un propulsore per essere se stessi, ma la parte migliore”.

Il Festival ha toccato numerose location tra Modica e Gela: Cineteca di Modica, Fondazione Grimaldi di Modica, Nuovo Cinema Aurora di Modica, Cineteatro Antidoto di Gela, Galleria Civico 111 di Gela, Cinema Hollywood di Gela.

Eccezionale il programma: proiezioni di cortometraggi, lungometraggi, videoclip e videopoetry in concorso, incontri a tema cinematografico con registi, presentazioni di libri a cura di critici e storici del cinema, eventi speciali con proiezioni di film fuori concorso alla presenza di registi ed esperti del settore cinematografico, tavole rotonde con ospiti prestigiosi, presentazione del Progetto “Versi di Luce Giovani” dedicato agli studenti di Modica, Gela e Pozzallo partecipanti, un Poetry Slam, uno spettacolo teatrale a cura dell’ANFFAS nella sezione “Ospiti Speciali”, ecc.

Eventi permanenti alla Fondazione Grimaldi di Modica per tutta la durata del Festival sono stati: Loop di videopoetry, la mostra “Giovanni Verga e il Cinema”, in occasione del 100° anniversario dalla morte dello scrittore siciliano, a cura di Franco La Magna e la mostra “Poesia del mare” a cura della pittrice spagnola Monse Pla.

Sono pervenuti tantissimi videoclip, cortometraggi, lungometraggi, opere di videoarte e di videopoesia da tutto il mondo: oltre che dall’Italia, anche da Canada, USA, Francia, Gran Bretagna, Austria, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Brasile, Messico, Australia, Cina, Spagna, Turchia, Albania, Russia, ecc., solo per citarne alcuni.

Nel corso della serata finale che si è tenuta sabato 17 dicembre al Nuovo Cinema Aurora di Modica sono stati conferiti i tre Premi Speciali “Una Voce” a Giovanni Favaccio, “Musica e Poesia” ai Chroma Ensemble e “Teatro e Poesia” all’attrice Lucia Sardo.

La programmazione ha visto anche il conferimento del Premio “Versi di Luce Giovani”, sezione di Modica, come migliore corto a “Transitus” presentato dal Liceo Classico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica, della Menzione speciale al corto “A Giulia” presentato dal Liceo Artistico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica, e di tre Menzioni speciali ai tre corti presentati dall’Istituto Comprensivo “G. Rogasi” di Pozzallo, rispettivamente: alla sezione infanzia Menzione speciale per il corto “Conchiglia marina”, alla sezione primaria Menzione speciale per il corto “Un sogno fatto in Sicilia” e alla sezione secondaria di primo grado Menzione speciale e Premio “William Molducci per il miglior corto sperimentale” per il corto “Frammenti di un discorso sul mare e la poesia”.

I vincitori del concorso internazionale “Versi di Luce” sono stati selezionati dalle giurie composta da:

– Stefano Pierpaoli, Maria Martina Mannino, Maria Paola Fanni, Federico Iris Sono Tinelli, Renato Scatà per le sezioni cortometraggi e lungometraggi;

– Avarino Caracò, Stefano Meli e Giuseppe Sciarra per le sezioni videoclip e videoarte.

Ecco i premiati:

Sezione “Videoclip”: premio a “A long goodbye” di Isabella Noseda (Italia).

Sezione lungometraggi: premio a “Respira, prova” di Andrea Gambadoro (Italia).

Sezione Videoarte: premio a “L’attesa” di Adriano Vessichelli (Italia).

Sezione Cortometraggi: premio a “Fat Kathy” di Julia Pelka (Polonia).

