Monterosso Almo. Pino Amato passa con Italia Viva

Il prof. Pino Amato, già consigliere comunale di Monterosso Almo, ha formalizzato la propria adesione a Italia Viva. Svolgerà il ruolo di coordinatore cittadino. A comunicarlo sono i coordinatori provinciali del partito renziano, Salvo Liuzzo e Marianna Buscema. “La formale adesione di Amato al nostro progetto – affermano i due – costituisce un valore aggiunto per tutta Italia Viva a livello provinciale. Amato, infatti, può contare su una esperienza politica di lungo corso e siamo certi che il suo contributo sarà di cruciale importanza per favorire la crescita del partito renziano in ambito locale”. “Accolgo con speranza – ha detto Amato – le prospettive renziane e aderisco con convinzione al progetto di Italia Viva. Un progetto di novità che deve

proiettare nuove generazioni di politici verso un totale rinnovamento. Metto a disposizione la mia esperienza e competenza, acquisita in tanti anni di servizio, verso questa prospettiva nella speranza che molti giovani decidano di mettersi in gioco per il loro futuro”. Liuzzo e Buscema aggiungono: “L’adesione dell’amico Pino Amato fornisce uno stimolo in più a tutti, rappresenta un valore aggiunto importantissimo in termini di esperienza. Andiamo avanti nella costruzione di questo nuovo gruppo in ogni città della provincia di Ragusa. Riteniamo di essere sulla buona strada. Anche perché altre adesioni saranno annunciate a breve”.

