Comiso. Torna la cena di gala degli anziani per l’Epifania

Torna dopo due anni di pandemia, la cena di gala degli anziani per l’Epifania organizzata dall’assessorato alle politiche sociali e alla famiglia. “La ritrovata bellezza dello stare assieme per lasciarci alle spalle due anni che non ci hanno permesso fisicamente di trascorrere serenamente momenti di condivisione”. Ad affermarlo è l’assessore Giuseppe Alfano.

“Credo fermamente nell’importanza dello stare assieme ad ogni età e maggior ragione se si ha la possibilità di stare assieme fra persone che hanno dato tanto per la loro comunità a tutti i livelli- dichiara Alfano -. Se poi si tratta di stare assieme cantando, condividendo una cena e soprattutto ballando, tutto diviene realmente un momento di soddisfazione e crescita. Questa è per noi la ritrovata bellezza dello stare assieme e far stare assieme gli anziani della nostra città. È così che con il cenone del 5 gennaio 2023 cercheremo di lasciarci alle spalle i due anni che non ci hanno permesso di vivere insieme, fisicamente, momenti di condivisione e di auguri di buon anno. È stato tutto possibile grazie all’ organizzazione messa in campo dagli uffici dei servizi sociali che si sono immediatamente attivati dinnanzi alla scelta dell’amministrazione Schembari di riavviare il tradizionale evento. Ma ancor più – continua l’assessore Alfano – è stato tutto possibile grazie alla generosità dei nostri imprenditori locali, che ha permesso, tramite importanti contributi e sponsor, di dare vita a questo cenone. Infine – conclude Alfano – la serata sarà allietata da un ospite d’eccezione, Manuela Villa, figlia del grande Claudio Villa, che proporrà i grandi successi del padre. Sono sicuro che sarà una serata speciale e indimenticabile che sancisce il ritorno ad una tanto desiderata normalità. Per informazioni sono a disposizione gli uffici dei servizi sociali, siti in via degli studi 20, raggiungibili anche attraverso lo 0932 748323 o lo 0932 748324”.

