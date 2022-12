Calcio. La Virtus Ispica cade ancora, stavolta a Milazzo

L’Asd Virtus Ispica non riesce a invertire la tendenza deficitaria. Ieri, sul campo del Milazzo, i giallorossi sono usciti sconfitti con il risultato di 1-0. Eppure, per quasi tuta la ripresa, l’undici di mister Giuseppe Trigilia ha avuto l’opportunità di giocare in superiorità numerica dopo l’espulsione di un giocatore mamertino. Ma le occasioni create sono state molto poche. E, alla fine, si è materializzata una ulteriore battuta d’arresto che, alla fine del girone di andata nel campionato di Eccellenza, non aiuta la classifica. La Virtus Ispica, infatti, resta ancorata ai nove punti. Con la prospettiva di incrementare, nella fase di ritorno, il proprio bottino per arpionare una salvezza non impossibile ma che, naturalmente, con il trascorrere delle giornate diventa sempre più complicata. “Ieri, tra infortunati e squalificati – sottolinea Trigilia – siamo arrivati a Milazzo in sedici. Una rosa risicata non ci permette di guardare avanti con la dovuta fiducia. Speriamo che, adesso, potendo contare sulla pausa, riusciamo a rimetterci in sesto sia fisicamente sia per quanto riguarda i movimenti di mercato che si rendono ulteriormente necessari per rafforzare questo gruppo. La società sa quali sono le mie necessità anche se, devo aggiungere, che al momento il mercato risulta essere abbastanza complicato. Speriamo che qualcosa si possa ottenere per contribuire a tenere sempre accesa la fiammella della speranza. Per quanto riguarda il match di ieri, ho poco da aggiungere visto che giocare su quel campo è stato davvero faticoso. Bravi i giocatori del Milazzo che hanno saputo interpretare con una dose di esperienza in più la loro prestazione. Noi dobbiamo essere più cinici e più determinati, per cercare di sfruttare pallone su pallone. In ogni caso, continueremo a giocarcele tutte. L’unica piccola soddisfazione che ci rimane, per il momento, è che quattro giocatori, tre juniores e un allievo, sono stati convocati nelle rispettive rappresentative regionali di categoria. Significa che il lavoro avviato nel corso di questa stagione, dallo scorso 8 agosto, ha cominciato a dare i primi risultati. Che sono, secondo me, di rilievo. Anche se, adesso, la priorità resta quella di raggiungere la salvezza nel torneo di Eccellenza”.

