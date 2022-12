Pallavolo femminile B2, il Mascalucia batte l’Ardens Comiso

La Logos Ardens Comiso di Pallavolo femminile B2 chiude con una sconfitta il 2022. La squadra allenata da Giacomo Tandurella ha perso sul campo del Bricocity Alus Volley Mascalucia per 3 – 0 (parziali: 25 – 16; 25 – 23; 27 – 25). Il risultato fotografa l’andamento della gara che si è disputata nel palazzetto dello Sport di Ragalna. La Logos ha iniziato in sordina ed ha perso il primo set; ha cercato il riscatto nel secondo e terzo set, in cui ha lottato punto a punto contro le avversarie. Ma anche negli altri due set, la squadra di casa è riuscita ad imporsi, sia pure con il minimo scarto.

“Abbiamo perso una partita importante – commenta il direttore generale Salvo Cosentino – questa sconfitta fa male al morale e fa male alla classifica. Le troppe assenze e che hanno funestato questa prima parte del campionato hanno pesato troppo. Le ragazze hanno perso il primo set, hanno provato a recuperare nel secondo e nel terzo. Ma forse è mancato il mordente. Ora dobbiamo sperare in un riscatto nel nuovo anno”.

Ora il campionato si ferma per tre settimane. La pausa natalizia dovrà servire a recuperare gli infortuni. Si torna in campo l’8 gennaio con la gara casalinga contro la Saracena Cassiopea di Piraino, squadra messinese , attualmente al nono posto. È una delle squadre con cui la Logos dovrà fare i conti per cercare di conquistare la permanenza in B2. Seguirà la gara contro la Planet Strano Light di Pedara, che si trova all’ultimo posto in classifica.

