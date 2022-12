Modica, convegno su Frigintini. C’è una proposta

Sala piena e pubblico attento sabato sera, presso il Centro Sociale di Via Gianforma nella frazione agricola modicana di Frigintini, in occasione di un convegno che ha voluto ricordare, nel settantesimo anniversario dell’annessione del territorio di Frigintini al Comune di Modica. Il Convegno, moderato dal prof. Giuseppe Macauda, dopo il saluto dell’on. Ignazio Abbate ed alla presenza dell’ex assessore alla cultura Maria Monisteri, si è sviluppato sulle relazioni del prof. Francesco Rando e del dott. Carmelo Modica.

Il primo ha illustrato le vicissitudini di Giovanni Randoimportante attore, insieme al sindaco avv. Gaspare Basile, al prof. avv. Emanuele Sulsenti e all’on. Fedele Romano, di tutta l’attività che portò all’agognato obiettivo ma che gli costò ben due processie 40 giorni di carcere anche se poi venne assolto con formula piena e verrà insignito della onorificenza di Cavaliere della repubblica.

Il secondo, ancorando i suoi ragionamenti sul sentimento di appartenenza del popolo di Frigintini al suo territorio, che fu l’humus fondamentale del buon esito dell’azione di Francesco Rando, ha concluso proponendo la creazione di un laboratorioculturale “Modica dei quartieri e delle frazioni”, che, di preciso –si rileva dalla sua bacheca facebook, sostiene che– “nelle more di pianificare un’azione coerente con tale obiettivo e dopo avere con un accurato studio disegnato i quartieri e le frazioni, programmi la costituzione di un Comitato per l’applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli organizzando la raccolta delle firme per chiedere una ridefinizione dei confini del Comune di Modica rendendo cittadini Modicani i Frigintinesi Ragusani e cittadini Pozzallesi i Modicani che ai confini con Pozzallo lo vogliono”.

I lavori si sono conclusi con un intervento dal pubblico di Giovanni Avola, il quale ha manifestato la sua adesione a quest’ultimo progetto esprimendo il suo disappunto per alcunestrumentali polemiche innescate in una bacheca facebook.

Soddisfatto del risultato ottenuto, Giorgio Giurdanella, patron determinante del convegno che ha riassunto i contenuti del convegno.

Salva