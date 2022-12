Tutto pronto al “Barone”. Di scena Modica – Igea Virtus

L’attesa è finita. Domani alle 14.30, al “Vincenzo Barone”, sarà Modica-Nuova Igea. Seconda e prima, una di fronte all’altra, per la gara che chiude il girone di andata ed il 2022 del Modica Calcio, quello che ha regalato alla società di Mattia Pitino, Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta, il ritorno nella massima serie dilettantistica regionale e la Coppa Italia di Promozione lo scorso giugno. Domani, ospite dei rossoblu è la capolista. Nei giorni del ricordo di Antonio Aurnia e del ritorno a Modica di “Re Leone” Gianluca Impellizzeri. Una domenica di festa a tinte rossoblù, dopo una settimana di lavoro importante chiuso questo sabato con la seduta di rifinitura.

“Stiamo bene, abbiamo lavorato bene e siamo pronti – dice il mister Giancarlo Betta -. Com’è nostro costume rispettiamo ogni rivale; figuriamoci l’Igea che è la migliore finora. Lo dicono i numeri che la premiano con il primo posto e con il migliore attacco del campionato – aggiunge il tecnico del Modica –. E’ stata una settimana importante anche da punto di vista del rafforzamento dell’organico, con l’arrivo di Mincica mentre abbiamo lavorato per fare in modo che Pozzebon e Ancione migliorassero l’intesa con il resto della squadra. Domani, di fronte, ci saranno, come ho detto, il migliore attacco e il migliore assetto difensivo del campionato, il nostro. Una gara che non ha bisogno di motivazioni particolari per i ragazzi, perché certe partite ti motivano a prescindere. Giorno dopo giorno in allenamento e partita dopo partita, facciamo tesoro di ciò che non va e ci miglioriamo. La gara contro l’Igea, chiuderà il nostro 2022 e il girone di andata. Poi una pausa prima di ritrovarci al lavoro e preparare il ritorno in campo, l’8 gennaio, contro l’Acicatena. A loro, domani, mancherà Isgrò ma hanno dimostrato di avere tutte le alternative importanti. Noi dobbiamo pensare a giocare e ad interpretare la nostra partita. E lo faremo davanti ai nostri tifosi in una cornice che ci darà forza”.

Convocati

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Ancione, Coria, Misseri S., Pellegrino, Prezzabile, Sangarè

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica, Pozzebon

