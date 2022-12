Monterosso Almo. Oggi pomeriggio consiglio comunale

Per oggi pomeriggio con inizio alle 17,30 è stato convocato il Consiglio Comunale di Monterosso Almo presso i locali del Centro Giovanile in piazza San Giovanni. L’ordine del giorno prevede, tra gli altri, Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, O.L 112/2008 convertito dalla legge n. 13312008) triennio 2022 – 2024; l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022 2024 ed elenco annuale 2022; il Documento unico di programmazione (OUP) – Periodo 2022-2024; la presentazione e l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

