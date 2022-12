Modica. Polo Universitario ICOTEA Hub inaugura l’anno accademico

In un clima di cordialità e di respiro natalizio, ieri ha aperto i battenti nella città della Contea, in via Sorda Sampieri 128, l’anno accademico del Polo Universitario ICOTEA Hub dei fratelli Luciana e Tommaso Barone, sede fisica, e cuore pulsante, di un progetto nato nel 1998.

La cerimonia d’apertura è iniziata con il tradizionale taglio del nastro da parte dei fratelli Barone, a simboleggiare il superamento dei tanti ostacoli risolti ed un nuovo inizio verso futuri obiettivi di innovazione e creatività. E’ stato don Michele Fidone, parroco della Chiesa di San Giorgio della città di Modica, a benedire i locali dell’Istituto accademico, alla presenza di numerose autorità istituzionali, esponenti della politica iblea, sindaci, dirigenti scolastici, docenti, giornalisti e cittadini del sud est e del comprensorio di Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo. Al taglio del nastro è seguita la visita ai locali, ben 7000 mq dove vi sono numerose aule, l’aula magna, la sala riunioni dei professori, la biblioteca, ampi uffici in via di rifinizione, servizi e tutto quanto necessita per organizzare al meglio il lavoro, lo studio ed i progetti in essere ed in itinere.

Non si è trattato del taglio di un semplice nastro, ma dell’avvio di un nuovo percorso di radicamento di ICOTEA al proprio territorio e del rilancio di un nuovo patto fra ICOTEA, la città di Modica e tutta la provincia iblea. Un patto che punta a migliorare la vita dei cittadini, sostenendo, in un momento difficile e complesso dell’economia italiana e mondiale, il mondo dei giovani e il settore dei professionisti attraverso un’offerta formativa a 360° contraddistinta da 346 corsi didattici con ben 59 tematiche trattate, e che comprende corsi di formazione continua, master, corsi di specializzazione e laurea.

ICOTEA ha già un rapporto consolidato con il territorio nazionale grazie anche alle sue 4 sedi presenti in Lombardia, Lazio, Sardegna e Sicilia. La sede di Modica avrà a disposizione un’ampia e funzionale sede nel cuore della città della Contea, che sarà operativa grazie alla presenza e al supporto di professionisti che saranno a disposizione delle esigenze e delle richieste del mondo scolastico, professionale ed accademico.

Tommaso Barone, lei è fondatore e Preside di ICOTEA. Con quale obiettivo nasce questa istituzione?

“Si tratta, sicuramente, di un momento storico dato che l’apertura del Polo Universitario rappresenta ‘una iniezione di fiducia’ sia verso il territorio e la nostra Regione, sia verso il mondo giovanile e dei professionisti, che vogliono formarsi per affrontare le sfide che il futuro gli pone e restare al passo con i tempi, qualificandosi come professionisti preparati e di valore. Tutto questo grazie all’offerta di formazione ICOTEA che pone l’innovazione come standard e non come fine”.

Luciana Barone, con suo fratello lei è l’artefice di un progetto accademico pensato da lungo tempo e che oggi vede realizzato. Cosa si prova?

“Debbo anzitutto dire che l’apertura di ICOTEA a Modica consentirà di mantenere quel rapporto privilegiato con il nostro territorio e di intercettarne i bisogni vivendoci a contatto.

Quell’idea che all’inizio, nel non tanto lontano ‘98, poteva sembrare un progetto ambizioso, oggi è una realtà concreta, proprio perché è stata sostenuta dalla grande passione per il lavoro e da un grande sacrificio, quotidiano e continuo. E questo mi fa pensare che bisogna credere in un sogno e non accontentarsi mai dei primi successi.”

La nascita di ICOTEA Hub rappresenta, per i due fondatori, non la fine di un percorso, ma un grande inizio: uno strumento attraverso cui poter fruire dei diversi servizi che offre il Polo universitario ICOTEA metterà a disposizione nell’ex capitale della Contea, città di storia, d’arte e cultura.

