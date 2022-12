Pozzallo, l’I.I.S. “La Pira” ha il primo Comitato dei Genitori

L’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo ha il suo primo Comitato dei Genitori. Mercoledì scorso si è riunito, ha approvato il proprio Regolamento Costitutivo ed ha eletto i propri organismi rappresentativi.

Il Comitato Genitori è un organo di partecipazione di questi ultimi alla vita scolastica, che si realizza collegando e coinvolgendo tutti i genitori degli alunni che frequentano l’Istituto.

Nasce ed agisce perché riconosce alla scuola un ruolo indispensabile nella formazione umana, sociale e culturale dei giovani.

Il Comitato ha la funzione di raccordare coi rappresentanti dei genitori, diffondere le informazioni, coordinare l’azione dei genitori, migliorare e incrementare la comunicazione tra scuola e famiglie, progettare iniziative rivolte ai genitori (es. organizzazione di conferenze, eventi, feste, uscite, cura dell’ambiente scolastico, etc.), coinvolgere i genitori in una partecipazione attiva nella scuola per formulare proposte di miglioramento, impegnarsi nel realizzare il “Patto di corresponsabilità”, stimolare una sempre maggiore trasparenza decisionale, documentale e contabile dellascuola, nonché una sempre maggiore attenzione di tutta la comunità scolastica agli alunni con disabilità, formulare proposte e pareri sull’offerta formativa come previsto dall’art.3 del dpr 275/99.

E’ aperto anche a tutti i genitori non eletti che desiderano partecipare.

A coordinare il Comitato Genitori è preposto un Gruppo Direttivo composto da tre rappresentanti per ogni plesso scolastico, eletti nell’assemblea del Comitato mentre i componenti del Consiglio di Istituto, membri di diritto.

Il Gruppo Direttivo che si è formato ha eletto al proprio interno Giovanna Rendo, Maria Macauda, Vice-Presidente, Pierfrancesco Petracca, Segretario, Maria Pediliggieri, Giuseppina Santaera, Maria Giardina Maria mentre Sara Denaro e Monica Lupo sono Componenti il Consiglio di Istituto.

Salva