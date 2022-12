Ctcm Modica: Una natività di Cioccolato nel Duomo di San Pietro

In occasione delle festività natalizie il Consorzio di Tutela – Cioccolato di Modica IGP donerà alla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo in Modica una natività di Gesù realizzata interamente di cioccolato.

Un nuovo presepe in una città i cui vicoli, le stradine, gli slarghi e le lunghe scalinate fanno da scenario ad un vero e proprio presepe naturale. Città di presepi importanti come il Monumentale Presepe di Santa Maria di Betlemme o la natività di scuola gaginiana presso la chiesa di San Giuseppe per passare poi alle numerose rappresentazioni sacre di dipinti e tele come l’Adorazione dei Magi da poco esposta presso il Duomo.

La scultura, opera dell’artista-cioccolatiere Aldo Puglisi sarà collocata nella Chiesa Madre, all’interno della Cappella della Madonna di Trapani, presso l’altare in cui è collocato il dipinto dedicato a San Nicola di Bari da pochi mesi restaurato.

Una collocazione non casuale, due opere vicine che raccontano il Santo Natale da prospettive storiche differenti ma convergenti verso lo spirito di quando l’esistenza umana, insicura e oscurata da mille problemi, riceve una nuova luce, riceve Gesù, un dono gratuito da Dio e così, grazie ai doni che a sua volta porgiamo e riceviamo, la notte della Vigilia diventa un momento di fiaba, di ricordi, di regali ai bambini ed ai grandi. Il momento dove l’atmosfera incantata, sprigionata dal magico spirito natalizio, sembrerebbe fare vivere tutto il mondo nella pace e nella concordia.

San Nicola, antico e solenne Vescovo, che nelle rappresentazioni sacre diviene l’emblema della generosità e del dono mentre nella tradizione la sua figura si è evoluta fino a diventare nei paesi nordici il più che famoso Santa Klaus che dona regali ai bambini.

Tanti quindi i sensi e i contesti di una opera che auspichiamo possa contribuire a rendere più particolare questo periodo dell’anno confidando che lo Spirito del Natale possa portare serenità e gioia nelle famiglie della città di Modica.

