Giarratana. Per sabato “Sagra della porchetta”

Street food, musica e mercatini. Sono gli elementi distintivi del Natale 2022 che caratterizzeranno gli appuntamenti di Giarratana promossi dal Comune. E già il primo in programma si annuncia di grande richiamo considerato che è stata proposta per sabato 17 dicembre la “Sagra della porchetta” in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 19 e per tutta la serata. La realtà di Giarratana è molto nota per la commercializzazione delle carni e per la qualità che le stesse riescono ad esprimere, attirando il palato di molti buongustai. Quindi, la sagra rappresenterà la celebrazione di questa caratteristica. Non mancherà neppure la musica dal vivo con il gruppo catanese Frijda che con la realtà giarratanese possiede un legame speciale e che, ancora una volta, riuscirà di certo a entusiasmare tutti i presenti. “Naturalmente – afferma Giacomo Puma, esperto del sindaco con delega agli eventi – ci rivolgiamo non solo ai giarratanesi ma anche a tutti gli estimatori di carne e della buona musica provenienti dal circondario. Sarà il modo migliore per dare il via alla celebrazione delle festività natalizie”.

