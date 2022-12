Lo stato vitale di “Versi di Luce” travolge con il suo impeto

Pura energia artistica e impeto creativo: ecco i due tratti distintivi che sono stati riconosciuti già nei primi due giorni di programmazione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, in svolgimento dal 12 al 18 dicembre a Modica e a Gela.

Un Festival che non ha bisogno di molte presentazioni, dato che, ormai, è un appuntamento atteso e applaudito, oltre che a livello nazionale, anche a livello internazionale.

Dopo i primi due giorni con un avvio decisamente impetuoso, lo stato vitale del Festival si esprime con grande energia e fascino.

Il programma prevede giorno 14 dicembre proiezioni, sia a Gela sia a Modica, nelle sezioni cortometraggi, lungometraggi, videoclip e videopoetry in concorso.

Sempre giorno 14 dicembre molto interessante l’appuntamento previsto alle ore 18 alla Fondazione Grimaldi di Modica nella sezione “Eventi speciali” con la proiezione del film fuori concorso “Filmstudio Mon Amour” del regista Tony D’Angelo, ospite Stefano Pierpaoli, Direttore del Filmstudio di Roma.

Il Festival continuerà giorno 15 con le proiezioni dei cortometraggi, dei lungometraggi e dei videoclip in concorso, nel corso di tutta la giornata, alla Fondazione Grimaldi di Modica.

A Gela alle ore 18 al Cinema Hollywood si svolgerà l’evento “Premio GeloinVersi” con la proiezione di tutti i cortometraggi finalisti a Gela per “Versi di Luce”.

A Modica alle ore 18.30 alla Fondazione Grimaldi, nella Sala Convegni, verrà presentato il libro “Giovanni Verga e il castigo di Dio. Per una storia dei rapporti tra cinema e narrativa” di Franco La Magna, in occasione del centenario della morte dello scrittore siciliano. Seguirà la proiezione di un raro spezzone del film “Cavalleria Rusticana” del 1916 (regia di Ugo Falena).

Alle ore 20.30 nella Saletta Cinema della Fondazione Grimaldi si terrà un “Poetry Slam”, l’entusiasmante gara di poeti valida per la finale regionale 2023, in collaborazione con la L.I.P.S.

Nella sezione “Eventi speciali”, alle ore 20.30 al Nuovo Cinema Aurora di Modica, è prevista la proiezione del film fuori concorso “Pablo di Neanderthal”, alla presenza del regista Antonello Matarazzo e di Bruno Di Marino.

Inoltre, si segnalano gli eventi permanenti alla Fondazione Grimaldi di Modica per tutta la durata del Festival: Loop di videopoetry, la mostra “Giovanni Verga e il Cinema”, in occasione del 100° anniversario dalla morte dello scrittore siciliano, a cura di Franco La Magna e la mostra “Poesia del mare” a cura della pittrice spagnola Monse Pla.

Seguirà divulgazione puntuale del programma degli altri giorni del Festival.

