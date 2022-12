Viaggio in Sardegna: le bellezze di Nord, Sud ed entroterra

La Sardegna, la seconda per estensione fra le isole maggiori italiane, è una terra di bellezza naturale indiscussa. Inoltre, come accade spesso per la isole, la mancanza di continuità territoriale con il resto della nazione ha fatto sì che rimanessero intatte tradizioni e costumi tipici del luogo, a partire dalla lingua.

Non c’è quindi bisogno di elencare i motivi per cui vale la pena di fare un viaggio in Sardegna, meta che attira turisti da ogni angolo del mondo ogni anno. Quello però su cui vale la pena interrogarsi è capire quale parte della Regione si preferisce eleggere a destinazione della propria vacanza. Magari un soggiorno all’insegna del comfort e del lusso, considerando che esiste anche una grande scelta di villaggi turistici in Sardegna che possono rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di viaggiatore.

Prima di arrivare nella propria stanza e disfare le valigie però c’è il viaggio da affrontare e quindi bisogna scegliere in quale zona recarsi.

Il settentrione della Sardegna: la Costa Smeralda

La Costa Smeralda non ha bisogno di presentazioni. La bellezza del luogo è sottolineato già dal nome stesso, che indica il colore meraviglioso del mare pulito e profondo. La fama di quest’area è dovuta anche al fatto che viene scelta spesso da personaggi famosi: calciatori, personaggi della televisione, attori di caratura internazione. Questo può essere considerato un pregio o un difetto, a seconda delle proprie preferenze. Sicuramente si avrà la possibilità di vedere qualche volto noto e di godere di servizi di altissima qualità, oltre a ritrovarsi nel mezzo di una movida è sempre in attività. E’ quindi anche facile comprendere come non sia la zona pi economica della Regione, anzi.

Siamo nella zona settentrionale, quella geologicamente più frastagliata, con scogliere e insenature che creano paesaggi sublimi.

Il Sud: Capo Ferrato e Costa Rei

Dall’altro lato dell’Isola, sul versante sud, ci sono lunghe coste sabbiose, alternati poi a lidi più piccole fra i promontori nella zona dopo Cagliari, ad accogliere i – bisogna dire – pochi turisti. Questa zona è infatti molto meno frequentata e quindi c’è qualche servizio in meno, anche se la bellezza del luogo è sempre di altissimo livello.

Questo non significa certo che non ci siano strutture ricettive, semplicemente è una parte meno frequentata dal jet set. Chi ama stare il più possibile nella natura quindi troverà davvero luoghi incantati. Tra le spiagge più famose quelle di Capo Ferrato, non attrezzata e di non facile accesso, e quella di Costa Rei con i suoi 8 chilometri di sabbia dorata.

L’entroterra da scoprire

Mare e spiagge sono fra le attrattive più note della regione, ma non si deve dimenticare che stiamo parlando di un’isola di 24mila chilometri quadrati, con un entroterra tutto da scoprire. Chi ama il trekking non può evitare di visitare la Foresta di Montes, all’interno del parco nazionale del Gennargentu, dive è possibile ammirare querce secolari. Vale la pena anche seguire il corso del fiume Cedrino, che scorre i provincia di Nuovo, in vallate ricche di reperti archeologici e storici: si può affrontare il corso d’acqua anche in battello o con il kayak.

