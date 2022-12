Abbate. Regione concede patrocinio gratuito al docufilm “Una vita davanti”

Il Deputato Regionale della DC, Ignazio Abbate, ha chiesto ed ottenuto il patrocinio gratuito da parte dell’ARS per il docufilm di Rossella Scribano e Andrea Traina “Una vita davanti. Alessio e Simone il sogno spezzato” ispirato alla drammatica storia di Alessio e Simone D’Antonio, i due inseparabili cuginetti di undici anni di Vittoria, le cui vite e i cui sogni sono stati brutalmente recisi da un’auto in folle corsa, mentre giocavano sui gradini di casa. Il docufilm, proiettato in occasione del festival “Vittoria Peace Film Fest”, grazie alle testimonianze dei genitori, degli amici, degli educatori ricostruisce, come i tasselli di un mosaico, le vite di Alessio e Simone, fino ai loro ultimi giorni, spingendo gli spettatori a interrogarsi su temi estremamente difficili, come la legalità, le ingiustizie, la morte, la paura ma anche la vita, la speranza, l’amore. “Data l’alta valenza del docufilm in questione, ho subito accolto la richiesta che mi è stata fatta per ottenere il patrocinio gratuito inoltrandola al Presidente Galvagno che non ha esitato un secondo a concederla. Storie e testimonianze del genere sono da tutelare, da conservare e soprattutto da far conoscere ai giovani. Plaudo all’iniziativa di Rossella Scribano e Andrea Traina per la qualità del lavoro svolto e ringrazio per la sensibilità e per la disponibilità mostrate il Presidente Galvagno”.

